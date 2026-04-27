Sekap Seorang Perempuan Dalam Kamar Hotel di Ancol, Seorang WNA Kedapatan Miliki Ratusan Cartridge Vape Mengandung Narkoba

JawaPos.com - Jajaran Polres Metro Jakarta Utara (Jakut) dan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menyelamatkan perempuan yang menjadi korban penyekapan oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) di Kawasan Ancol. Kasus itu terungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan yang diperoleh dari warga pada Sabtu dini hari (25/4).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas kepolisian mendapati ratusan cartridge vape mengandung zat etomidate. Ratusan barang terlarang itu sudah dalam posisi siap edar. Dia menyebut, terduga pelaku penyekapan berinisial CH. Yang bersangkutan langsung diamankan dari lokasi pada pukul 03.00 WIB.

”Pengungkapan kemudian berlanjut pada Sabtu, 25 April 2026, sekitar pukul 05.00 WIB, saat tim gabungan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Utara bersama Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penindakan lanjutan di lokasi yang sama,” terang Budi kepada awak media pada Senin (27/4).

Berdasar hasil penggeledahan, polisi menemukan sebanyak 321 cartridge vape mengandung zat etomidate dari berbagai merek yang diduga bakal diedarkan. Selain itu, turut diamankan sejumlah barang bukti lain berupa cairan etomidate dalam botol, alat produksi sederhana, hingga bahan campuran perasa yang menguatkan dugaan adanya aktivitas peracikan narkotika.

”Pengungkapan ini tidak hanya terkait dugaan penyekapan, namun juga mengarah pada penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis baru dalam bentuk cartridge vape yang mengandung etomidate. Dari TKP pertama, kami mengamankan 321 cartridge siap edar beserta bahan dan alat pendukung lainnya,” ungkap Budi.

Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu memastikan, pihaknya sudah mengevakuasi korban yang diduga menjadi korban penyekapan. Dia menjamin, korban dalam keadaan selamat. Saat ini korban sudah mendapatkan pemeriksaan kesehatan serta pendampingan, termasuk rehabilitasi psikologis guna memulihkan kondisi pasca kejadian.

”Kami masih melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap jaringan yang lebih besar. Tidak menutup kemungkinan ini merupakan bagian dari sindikat narkoba yang terorganisir, termasuk keterlibatan pelaku lain,” jelasnya.