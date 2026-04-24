Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 di Tanah Abang, Muncul Dugaan Majikan Bertindak Sadis

JawaPos.com – Suasana di kawasan Benhil, Tanah Abang, Jakarta Pusat mendadak mencekam pada Rabu (22/4) malam. Dua orang Pekerja Rumah Tangga (PRT) diduga nekat melompat dari lantai 4 sebuah rumah kos di Jalan Walahar Buntu. Insiden ini mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka serius.

Kejadian yang berlangsung sekira pukul 23.00 WIB ini sontak memicu perhatian warga sekitar. Korban berinisial D, 18, dinyatakan meninggal dunia di RSAL Mintohardjo, sementara korban berinisial R, 30, kini masih menjalani perawatan intensif akibat patah tulang.

Ketua RW 02 Benhil, Syahrudin, mengungkapkan bahwa saat dirinya tiba di lokasi pukul 23.30 WIB, warga sudah ramai mengerumuni korban yang tergeletak di jalanan.

"Kalau kronologi persis, saya nggak tahu. Karena saya tiba di lokasi, korban sudah tergeletak dan warga sudah ramai," ujar Syahrudin.

Menurut kesaksian warga, kedua korban ditemukan dalam kondisi masih bernyawa meski mengalami cedera parah akibat jatuh dari ketinggian. Warga setempat yang melihat kejadian tersebut bergerak cepat menelepon ambulans darurat untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit.

Polisi Dalami Dugaan Motif Pelarian Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra menuturkan, pihaknya sedang mendalami motif di balik aksi nekat tersebut. Dugaan awal, kedua korban mencoba melarikan diri dari tempat mereka bekerja.

"Kejadian di Mulya Residence 2, Jalan Walahar Buntu, Nomor 32," ungkapnya.

Terkait desas-desus mengenai perlakuan majikan yang disebut "sadis" atau adanya tindakan penyekapan, pihak kepolisian belum bisa memberikan kesimpulan final.