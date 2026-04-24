Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 di Tanah Abang, Muncul Dugaan Majikan Bertindak Sadis

Ilustrasi Jenazah
JawaPos.com – Suasana di kawasan Benhil, Tanah Abang, Jakarta Pusat mendadak mencekam pada Rabu (22/4) malam. Dua orang Pekerja Rumah Tangga (PRT) diduga nekat melompat dari lantai 4 sebuah rumah kos di Jalan Walahar Buntu. Insiden ini mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka serius.
Kejadian yang berlangsung sekira pukul 23.00 WIB ini sontak memicu perhatian warga sekitar. Korban berinisial D, 18, dinyatakan meninggal dunia di RSAL Mintohardjo, sementara korban berinisial R, 30, kini masih menjalani perawatan intensif akibat patah tulang.
Ketua RW 02 Benhil, Syahrudin, mengungkapkan bahwa saat dirinya tiba di lokasi pukul 23.30 WIB, warga sudah ramai mengerumuni korban yang tergeletak di jalanan.
"Kalau kronologi persis, saya nggak tahu. Karena saya tiba di lokasi, korban sudah tergeletak dan warga sudah ramai," ujar Syahrudin.
Baca Juga:Wiranto, Andika Perkasa, Dudung Abdurachman, Hingga Gatot Nurmantyo Datangi Kantor Kemhan, Ada Apa?
Menurut kesaksian warga, kedua korban ditemukan dalam kondisi masih bernyawa meski mengalami cedera parah akibat jatuh dari ketinggian. Warga setempat yang melihat kejadian tersebut bergerak cepat menelepon ambulans darurat untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra menuturkan, pihaknya sedang mendalami motif di balik aksi nekat tersebut. Dugaan awal, kedua korban mencoba melarikan diri dari tempat mereka bekerja.
"Kejadian di Mulya Residence 2, Jalan Walahar Buntu, Nomor 32," ungkapnya.
Terkait desas-desus mengenai perlakuan majikan yang disebut "sadis" atau adanya tindakan penyekapan, pihak kepolisian belum bisa memberikan kesimpulan final.
"Saya belum bisa kasih keterangan itu karena keterangannya belum saya dapatkan," tegas Roby.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya