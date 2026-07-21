Jadwal dan Live Streaming Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Laga Pembuka Hadapi Kamboja

Skuad Timnas Indonesia mengikuti sesi latihan di Training Center Bali United, Pantai Purnama, Gianyar, Bali, menjelang Piala AFF 2026. (Fikri Yusuf/Antara)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga kedua Grup A di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7).
Pertandingan ini menjadi ujian perdana bagi skuad racikan John Herdman sekaligus langkah awal Garuda memburu tiket ke babak berikutnya.
Timnas Indonesia mendapat jadwal istirahat pada matchday pertama Grup A sehingga baru menjalani laga perdana pada matchday kedua.
Kondisi tersebut membuat Garuda memiliki waktu persiapan lebih panjang usai menjalani pemusatan latihan di Bali.
Di sisi lain, Kamboja sudah lebih dulu merasakan atmosfer pertandingan.
Tim tersebut membuka kiprahnya di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Singapura pada Jumat (24/7/2026), sehingga datang ke Bogor dengan pengalaman bertanding lebih dulu.
Apa pun hasil laga kontra Singapura, Kamboja dipastikan memiliki motivasi tinggi saat menghadapi Indonesia.
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