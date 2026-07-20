7 Bus Jepara-Jakarta Paling Nyaman 2026, Ada Sleeper Bus Mulai Rp 250 Ribuan

JawaPos.com - Perjalanan dari Jepara ke Jakarta kini semakin nyaman berkat banyaknya pilihan bus AKAP yang menawarkan fasilitas premium. Mulai dari sleeper bus, kursi super executive, leg rest, hingga hiburan di dalam bus, penumpang bisa menikmati perjalanan jauh dengan lebih santai tanpa harus menguras kantong.

Bagi calon penumpang yang sedang mencari bus Jepara-Jakarta terbaik, terdapat sejumlah PO yang dikenal memiliki armada nyaman, jadwal keberangkatan beragam, serta harga tiket yang masih kompetitif.

Tarifnya pun mulai sekitar Rp 250 ribuan, tergantung kelas layanan dan fasilitas yang dipilih. Berikut rekomendasi bus Jepara-Jakarta yang layak dipertimbangkan.

1. Rimba Raya Rimba Raya menjadi salah satu pilihan favorit karena menyediakan kelas Premium dan Sleeper Bus. Armada berangkat dari Jepara, Kudus, hingga Tayu dengan jadwal sekitar pukul 15.00 WIB.

Harga tiket berkisar antara Rp 280.000 hingga Rp 350.000 untuk kelas Sleeper, cocok bagi penumpang yang mengutamakan kenyamanan selama perjalanan menuju Jakarta.

2. Kalingga Jaya PO Kalingga Jaya menawarkan pilihan bus Sleeper dan Eksekutif. Titik keberangkatan tersedia di Terminal Jepara, Mayong, dan Welahan.

Jadwal keberangkatan cukup fleksibel, mulai pukul 06.00 hingga 18.00 WIB, dengan harga tiket mulai Rp 350.000.

3. Berlian Jaya Berlian Jaya menghadirkan armada Sleeper dan Eksekutif dengan keberangkatan dari kawasan Terminal Jepara sekitar pukul 15.00 WIB. Harga tiketnya cukup terjangkau, yakni mulai Rp260.000.