PDRB DKI Jakarta 2025 Tembus Rp 3.926,15 Triliun, Wagub: IPM Tertinggi di Indonesia

JawaPos.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (20/4). Dalam pemaparannya, Rano Karno menyoroti berbagai capaian pembangunan yang berhasil melampaui target nasional.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat solid di angka 5,21 persen, mengungguli pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,11 persen. Tak hanya ekonomi, kualitas hidup warga Jakarta pun mencatatkan tren positif yang signifikan.

Prestasi membanggakan datang dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jakarta berhasil mengukuhkan diri sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025.

"IPM DKI Jakarta pada 2025 mencapai 85,05, naik dari 84,15 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan di seluruh dimensi kehidupan warga. Kinerja pembangunan manusia Jakarta juga menjadi yang tertinggi di Indonesia. Angka harapan hidup mencapai 76,27 tahun, sementara standar hidup layak meningkat 3,62 persen dibandingkan tahun lalu," ujar Rano Karno, Senin (20/4).

Selain pertumbuhan IPM, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)tercatat menyentuh angka Rp 3.926,15 triliun. Inflasi pun tetap terkendali di angka 2,63 persen secara year on year.

Realisasi APBD dan Penanganan Kemiskinan

Di sektor keuangan daerah, realisasi pendapatan APBD 2025 mencapai Rp 80,02 triliun, atau 94,75 persen dari target. Sementara untuk belanja daerah, serapan anggaran tercatat mencapai Rp 76,09 triliun.

"Penerimaan pembiayaan tercapai Rp 7,33 triliun yang bersumber dari SiLPA dan pinjaman dalam negeri. Adapun pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp 5,44 triliun, dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada BUMD seperti PT Jakpro dan PT MRT Jakarta, serta pembayaran pokok pinjaman," jelas Wagub Rano.

Keberhasilan fiskal ini berbanding lurus dengan upaya pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan di Jakarta berhasil ditekan hingga 4,03 persen per September 2025. Hasil ini didorong oleh konsistensi penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, seperti KJP Plus dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ).