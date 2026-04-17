Ryandi Zahdomo
17 April 2026, 20.29 WIB

Jakarta Melaju Kencang di 2026, APBD Sehat dan Kemiskinan Turun!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membeberkan kinerja APBD Triwulan I dalam konferensi pers di Balai Kota, Jumat (17/4). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membeberkan kinerja APBD Triwulan I ditengah situasi global sedang tidak menentu.

Dalam konferensi pers di Balai Kota, Jumat (17/4), Pramono mengungkap bahwa realisasi belanja daerah mencapai titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa roda pembangunan di Jakarta bergerak lebih cepat dari biasanya.

"APBD DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Hingga 31 Maret 2026, realisasinya meliputi pendapatan daerah Rp9,57 triliun (13,39 persen), belanja daerah Rp10,38 triliun (13,97 persen), penerimaan pembiayaan Rp5,82 triliun (58,92 persen), serta pengeluaran pembiayaan Rp243,2 miliar (3,45 persen), dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp4,77 triliun," ujarnya.

Pramono juga menyoroti efektivitas birokrasi dengan selesainya 94.798 paket pengadaan. Ia meminta jajarannya untuk segera menuntaskan paket yang tersisa agar dampaknya langsung dirasakan warga.

Daya tahan ekonomi Jakarta terbukti tangguh. Sepanjang tahun 2025, Jakarta tumbuh sebesar 5,21 persen, mengungguli angka nasional yang berada di level 5,11 persen. Optimisme ini pun terus berlanjut hingga tahun ini.

"Yang menggembirakan, pada Maret 2026 indeks keyakinan konsumen mencapai 145,5. Ini menunjukkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi Jakarta," kata Pramono.

Tak hanya itu, sektor transportasi umum juga mencetak rekor. Integrasi Transjakarta, MRT, dan LRT berhasil mengangkut 112 juta penumpang hanya dalam tiga bulan pertama tahun ini.

Strategi Insentif dan Penurunan Angka Kemiskinan

Menghadapi tekanan geopolitik dunia, Pemprov DKI kini tengah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan pajak yang lebih ramah.

"Momentum ini harus diperkuat melalui kebijakan insentif fiskal yang tepat. Kami tengah mengkaji instrumen perpajakan yang lebih kompetitif, termasuk relaksasi untuk merespons tekanan geopolitik," tegas Gubernur Pramono.

Artikel Terkait
Untuk Pemilik Kendaraan Listrik, Pemerintah Mulai Pungut Pajak, Pemda Dipersilakan Beri Instentif - Image
Otomotif

Untuk Pemilik Kendaraan Listrik, Pemerintah Mulai Pungut Pajak, Pemda Dipersilakan Beri Instentif

17 April 2026, 21.16 WIB

APBD Jakarta Defisit Rp 810 Miliar Akibat Belanja Meroket dan Dana Pusat Dipangkas Rp15 Triliun - Image
Jabodetabek

APBD Jakarta Defisit Rp 810 Miliar Akibat Belanja Meroket dan Dana Pusat Dipangkas Rp15 Triliun

17 April 2026, 21.06 WIB

Daftar 11 Pejabat yang Dilantik Pramono, Gubernur DKI Pastikan Tak Ada lagi Jabatan Plt - Image
Jabodetabek

Daftar 11 Pejabat yang Dilantik Pramono, Gubernur DKI Pastikan Tak Ada lagi Jabatan Plt

16 April 2026, 01.47 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

