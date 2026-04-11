Stasiun JIS Segera Beroperasi untuk Layani Penumpang, Dilintasi KRL Lintas Tanjung Priok

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus mempercepat pembangunan Stasiun Jakarta International Stadium (JIS). Fasilitas tersebut dibangun oleh KAI pada jalur KRL Lintas Tanjung Priok.

KAI memastikan, stasiun baru tersebut segera beroperasi. diperkirakan, operasional sudah bisa dimulai pada Juni mendatang.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa percepatan pembangunan Stasiun JIS merupakan salah satu langkah yang dilakukan instansinya, untuk memberikan solusi transportasi yang lebih efisien menuju kawasan utara Jakarta.

Menurut Anne, langkah tersebut adalah salah satu agenda strategis KAI yang dilaksanakan bersama stakeholder lain.

Di antaranya Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

”Hingga April 2026, progres pembangunan Stasiun JIS berjalan sesuai target dengan rencana penyelesaian pada Mei 2026 dan mulai beroperasi melayani penumpang pada Juni 2026,” terang dia dalam keterangan resmi pada Sabtu (11/4).

KAI berharap besar, kehadiran Stasiun JIS akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam mengakses kawasan olahraga dan permukiman secara langsung.

Selain itu, KAI yakin Stasiun JIS akan menjadi solusi efektif dalam mengurangi beban kepadatan lalu lintas.

Menurut Anne, operasional Stasiun JIS akan memperkuat layanan pada Lintas Tanjung Priok yang belakangan menunjukkan tren pertumbuhan volume pengguna KRL secara konsisten.