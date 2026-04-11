Stasiun JIS Segera Beroperasi untuk Layani Penumpang, Dilintasi KRL Lintas Tanjung Priok

Ilustrasi proyeksi Stasiun Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara. Stasiun JIS direncanakan rampung pada Mei kemudian beroperasi pada Juni 2026. (AI/ChatGPT)
JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus mempercepat pembangunan Stasiun Jakarta International Stadium (JIS). Fasilitas tersebut dibangun oleh KAI pada jalur KRL Lintas Tanjung Priok.
KAI memastikan, stasiun baru tersebut segera beroperasi. diperkirakan, operasional sudah bisa dimulai pada Juni mendatang.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa percepatan pembangunan Stasiun JIS merupakan salah satu langkah yang dilakukan instansinya, untuk memberikan solusi transportasi yang lebih efisien menuju kawasan utara Jakarta.
Menurut Anne, langkah tersebut adalah salah satu agenda strategis KAI yang dilaksanakan bersama stakeholder lain.
Di antaranya Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
”Hingga April 2026, progres pembangunan Stasiun JIS berjalan sesuai target dengan rencana penyelesaian pada Mei 2026 dan mulai beroperasi melayani penumpang pada Juni 2026,” terang dia dalam keterangan resmi pada Sabtu (11/4).
KAI berharap besar, kehadiran Stasiun JIS akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam mengakses kawasan olahraga dan permukiman secara langsung.
Selain itu, KAI yakin Stasiun JIS akan menjadi solusi efektif dalam mengurangi beban kepadatan lalu lintas.
Menurut Anne, operasional Stasiun JIS akan memperkuat layanan pada Lintas Tanjung Priok yang belakangan menunjukkan tren pertumbuhan volume pengguna KRL secara konsisten.
Pada 2022 volume pengguna KRL sebesar 1.599.107 orang, kemudian meningkat menjadi 2.676.363 pengguna pada 2023, dan terus tumbuh mencapai 3.377.633 pengguna pada 2024.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging