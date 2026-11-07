Jadwal Waktu Shalat Wilayah Cirebon dan Sekitarnya Besok Minggu, 8 November 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu di tengah berbagai aktivitas sehari-hari.

Dengan memperhatikan waktu shalat, masyarakat dapat mengatur kegiatan sejak pagi hingga malam tanpa melupakan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 8/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cirebon:

Imsak: 03.50 WIB

Subuh: 04.00 WIB

Terbit: 05.15 WIB

Duha: 05.43 WIB

Zuhur: 11.33 WIB

Asar: 14.51 WIB

Magrib: 17.44 WIB

Isya: 18.56 WIB