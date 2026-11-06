Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 6 November 2026 Untuk Wilayah Cirebon dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid (Freepik)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai pedoman untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi hingga malam menjadi hal penting agar berbagai aktivitas sehari-hari tetap berjalan seimbang dengan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 06/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cirebon:
Imsak: 03.50 WIB
Subuh: 04.00 WIB
Terbit: 05.15 WIB
Duha: 05.43 WIB
Zuhur: 11.33 WIB
Asar: 14.50 WIB
Magrib: 17.44 WIB
Isya: 18.56 WIB
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