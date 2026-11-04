Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Rabu, 4 November 2026 Untuk Wilayah Indramayu dan Sekitarnya

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Indramayu dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai pedoman untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi hingga malam menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajbban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Rabu, 4/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Indramayu:

Imsak: 03.52 WIB

Subuh: 04.02 WIB

Terbit: 05.17 WIB

Duha: 05.45 WIB

Zuhur: 11.34 WIB

Asar: 14.50 WIB

Magrib: 17.44 WIB

Isya: 18.55 WIB