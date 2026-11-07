Jadwal Waktu Shalat Wilayah Indramayu dan Sekitarnya Besok Minggu, 8 November 2026

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Indramayu dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 8/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Indramayu:

Imsak: 03.51 WIB

Subuh: 04.01 WIB

Terbit: 05.16 WIB

Duha: 05.44 WIB

Zuhur: 11.34 WIB

Asar: 14.52 WIB

Magrib: 17.45 WIB

Isya: 18.56 WIB