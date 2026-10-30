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Penulis: Lania Monica
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.50 WIB

Jadwal Waktu Shalat Wilayah Subang dan Sekitarnya Besok Sabtu, 31 Oktober 2026

Ilustrasi masjid. (pexels) - Image

Ilustrasi masjid. (pexels)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi salah satu hal penting bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Di tengah berbagai kesibukan, mulai dari bekerja, belajar, hingga menjalankan aktivitas lainnya, informasi waktu shalat dapat membantu masyarakat mengatur kegiatan sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Sabtu, 31/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang:

  • Imsak: 03.56 WIB

  • Subuh: 04.06 WIB

  • Terbit: 05.20 WIB

  • Duha: 05.48 WIB

  • Zuhur: 11.36 WIB

  • Asar: 14.49 WIB

  • Magrib: 17.46 WIB

  • Isya: 18.56 WIB

    • Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Subang untuk menyesuaikan aktivitas sehari-hari dengan waktu ibadah. Meski demikian, waktu shalat dapat sedikit berbeda di sejumlah lokasi karena perbedaan letak geografis, sehingga masyarakat disarankan untuk tetap mengikuti jadwal yang berlaku di wilayah masing-masing.

    Editor: Hanny Suwindari
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