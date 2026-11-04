Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Rabu, 4 November 2026 Untuk Wilayah Subang dan Sekitarnya

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Subang dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai pedoman untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi hingga malam menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Rabu, 4/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang:

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Imsak: 03.54 WIB

Subuh: 04.04 WIB

Terbit: 05.19 WIB

Duha: 05.47 WIB

Zuhur: 11.36 WIB

Asar: 14.52 WIB

Magrib: 17.46 WIB

Isya: 18.58 WIB