Jadwal Waktu Shalat Wilayah Kuningan dan Sekitarnya Besok Jumat, 30 Oktober 2026

JawaPos.com - Menunaikan shalat tepat waktu menjadi salah satu kewajiban penting bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mendukung hal tersebut, mengetahui jadwal shalat dapat membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, hingga menjalankan kegiatan lainnya tanpa mengabaikan waktu ibadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 30/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan:

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Imsak: 03.53 WIB

Subuh: 04.03 WIB

Terbit: 05.13 WIB

Duha: 05.45 WIB

Zuhur: 11.33 WIB

Asar: 14.46 WIB

Magrib: 17.47 WIB

Isya: 18.54 WIB