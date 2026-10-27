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Latu Ratri Mubyarsah
Selasa, 27 Oktober 2026 | 13.47 WIB

Peringati Hari Santri, Wujudkan Semangat Inklusivitas bagi Santri Istimewa

Memperingati Hari Santri Nasional, Garudafood bersama Sekolah Relawan salurkan donasi kepada sekitar 1.000 santri dan pengasuh di 10 pondok pesantren. (Istimewa) - Image

Memperingati Hari Santri Nasional, Garudafood bersama Sekolah Relawan salurkan donasi kepada sekitar 1.000 santri dan pengasuh di 10 pondok pesantren. (Istimewa)

JawaPos.com - Memperingati Hari Santri Nasional, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood) bersama Sekolah Relawan menyalurkan donasi kepada sekitar 1.000 santri dan pengasuh di 10 pondok pesantren di Jawa Barat dan Banten.

Salah satu penerimanya, Pondok Pesantren Cahaya Qur’an di Kabupaten Bogor yang merupakan tempat belajar sekaligus tinggal bagi anak-anak penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, yang sebagian besar berasal dari keluarga prasejahtera.

Kepala Pondok Pesantren Cahaya Qur’an Firman Sukmawirya menyambut baik kepedulian tersebut.

Menurut dia, sebagian besar santri berasal dari keluarga kurang mampu sehingga kebutuhan sehari-hari menjadi tantangan tersendiri.

“Mayoritas santri kami berasal dari keluarga yang kurang mampu. Donasi ini sangat berarti bagi kebutuhan sehari-hari dan memberi semangat bagi anak-anak. Kami berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan yang diberikan, dan kami berharap anak-anak terus bersemangat menuntut ilmu,” ujar Firman Sukmawirya.

Bagi santri tunanetra, keterbatasan penglihatan membuat akses pendidikan layak menjadi tantangan khusus, sementara keterbatasan ekonomi keluarga turut menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar.

Berdiri sejak 2013, Pondok Pesantren Cahaya Qur’an kini membina 60 santri berusia 6-20 tahun yang belajar Al-Qur’an dengan metode Braille, selain mengikuti pendidikan umum dan keterampilan.

Donasi diserahkan secara simbolis oleh Dian Astriana, Head of Corporate Communication and External Relations Garudafood, kepada Kepala Pondok Pesantren Cahaya Qur’an, Firman Sukmawirya.

”Hari Santri merupakan momentum untuk mengapresiasi semangat, ketekunan, dan kontribusi para santri dalam membangun bangsa, termasuk santri istimewa, teman-teman difabel yang terus belajar dan berkarya,” papar Dian Astriana.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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