Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Subang Besok Senin, 26 Oktober 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian dapat membantu umat Islam mengatur kegiatan agar tetap bisa menjalankan ibadah tepat waktu.

Bagi masyarakat di wilayah Subang, informasi waktu shalat ini bisa menjadi panduan untuk mempersiapkan diri sejak pagi, mulai dari waktu imsak hingga pelaksanaan shalat Isya pada malam hari.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang:

Imsak: 03.58 WIB

Subuh: 04.08 WIB

Terbit: 05.21 WIB

Duha: 05.49 WIB

Zuhur: 11.37 WIB

Asar: 14.47 WIB

Magrib: 17.45 WIB

Isya: 18.56 WIB