Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Subang Besok Senin, 26 Oktober 2026

Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian dapat membantu umat Islam mengatur kegiatan agar tetap bisa menjalankan ibadah tepat waktu.
Bagi masyarakat di wilayah Subang, informasi waktu shalat ini bisa menjadi panduan untuk mempersiapkan diri sejak pagi, mulai dari waktu imsak hingga pelaksanaan shalat Isya pada malam hari.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang:
Imsak: 03.58 WIB
Subuh: 04.08 WIB
Terbit: 05.21 WIB
Duha: 05.49 WIB
Zuhur: 11.37 WIB
Asar: 14.47 WIB
Magrib: 17.45 WIB
Isya: 18.56 WIB
Masyarakat Subang dapat menjadikan jadwal tersebut sebagai acuan untuk mengatur rutinitas harian sekaligus menjaga ketepatan waktu dalam beribadah. Perlu diperhatikan bahwa waktu shalat dapat berbeda di beberapa lokasi, sehingga sebaiknya tetap mengikuti jadwal yang sesuai dengan wilayah masing-masing.
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Jawa Pos
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