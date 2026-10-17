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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 16.19 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 17 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com – Cobalah untuk tidak mengungkit-ungkit banyak hal di depan orang lain, zodiak taurus. Memang, taurus memiliki kemampuan untuk melihat suatu tindakan dan konsekuensinya dengan segera. 

Konsekuensi buruk mungkin akan muncul pada hari seperti ini. Gunakan persepsi dan intuisimu untuk menemukan solusi terbaik. Teruslah berupaya mencapai tujuan sebelum semuanya menjadi di luar kendali.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus bisa menghabiskan waktu bersama orang terkasih dan memanfaatkan momen-momen yang istimewa ini. Terkait karir, lakukan upaya terbaik untuk menjaga pikiran tetap fokus pada pekerjaan.

Sementara itu, berolahragalah atau lakukan yoga untuk menjaga kelenturan tubuh dengan tidak berlebihan. Terkait keuangan, kini bukanlah saat yang tepat untuk mengambil risiko besar dalam melakukan transaksi keuangan.

Cinta Taurus 

Hari ini membawa keharmonisan dan kebahagiaan. Cobalah menghabiskan banyak waktu bersama orang terkasih dan memanfaatkan momen-momen istimewa ini. 

Jangan takut untuk bersantai bersama pasanganmu. Lupakan semua tugas yang selama ini membebani pikiran dan nikmati saja waktumu.

Karir Taurus

Editor: Hanny Suwindari
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