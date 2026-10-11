Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Kuningan Besok Senin, 12 Oktober 2026

Ilustrasi Jadwal Shalat ./ (Freepik)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Kuningan dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 12/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan:
Imsak: 04:02 WIB
Subuh: 04:12 WIB
Terbit: 05:20 WIB
Duha: 05:51 WIB
Zuhur: 11:37 WIB
Asar: 14:39 WIB
Magrib: 17:47 WIB
Isya: 18:52 WIB
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