Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Bandung Besok Sabtu, 10 Oktober 2026

Ilustrasi shalat (Freepik)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Bandung dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Sabtu 10/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung:
Imsak: 04:05 WIB
Subuh: 04:15 WIB
Terbit: 05:23 WIB
Duha: 05:55 WIB
Zuhur: 11:40 WIB
Asar: 14:42 WIB
Magrib: 17:51 WIB
Isya: 18:56 WIB
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