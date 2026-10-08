Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Kamis, 8 Oktober 2026 Untuk Wilayah Cianjur dan Sekitarnya

ilustrasi Jadwal Shalat./(Freepik)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Cianjur dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Kamis 8/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur:
Imsak: 04:08 WIB
Subuh: 04:18 WIB
Terbit: 05:30 WIB
Duha: 05:58 WIB
Zuhur: 11:43 WIB
Asar: 14:46 WIB
Magrib: 17:49 WIB
Isya: 18:57 WIB
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