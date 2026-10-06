Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Selasa, 6 Oktober 2026 Untuk Wilayah Sumedang dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid. (pexels)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Sumedang dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Selasa, 06/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sumedang:
Imsak: 04:06 WIB
Subuh: 04:16 WIB
Terbit: 05:28 WIB
Duha: 05:55 WIB
Zuhur: 11:40 WIB
Asar: 14:44 WIB
Magrib: 17:46 WIB
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