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Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.05 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Selasa, 6 Oktober 2026 Untuk Wilayah Garut dan Sekitarnya

Ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat ./(Freepik) - Image

Ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat ./(Freepik)

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Garut dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Selasa, 06/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Garut:

Imsak: 04:06 WIB

Subuh: 04:16 WIB

Terbit: 05:24 WIB

Duha: 05:55 WIB

Zuhur: 11:40 WIB

Asar: 14:45 WIB

Magrib: 17:50 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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