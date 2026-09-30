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Rabu, 30 September 2026 | 21.56 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Majalengka Besok Kamis, 1 Oktober 2026

Ilustrasi masjid/pexels - Image

Ilustrasi masjid/pexels

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Majalengka dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Kamis, 1/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka:

Imsak: 04:08 WIB

Subuh: 04:18 WIB

Terbit: 05:29 WIB

Duha: 05:57 WIB

Zuhur: 11:41 WIB

Asar: 14:48 WIB

Magrib: 17:45 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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