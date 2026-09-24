Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Indramayu Besok Jumat, 25 September 2026

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Indramayu dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag JUMAT, 25/9/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Indramayu:

Imsak: 04:10 WIB

Subuh: 04:20 WIB

Terbit: 05:32 WIB

Duha: 05:59 WIB

Zuhur: 11:42 WIB

Asar: 14:51 WIB