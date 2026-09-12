Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Lania Monica
Sabtu, 12 September 2026 | 10.10 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Sabtu, 12 September 2026 Untuk Wilayah Garut dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Memasuki pekan kedua September, umat Islam di wilayah Garut dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Garut pada Sabtu, 12 September 2026:

Imsak: 04:21 WIB

Subuh: 04:31 WIB

Terbit: 05:39 WIB

Duha: 06:10 WIB

Zuhur: 11:50 WIB

Asar: 15:07 WIB

Magrib: 17:54 WIB

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Garut Besok Sabtu, 12 September 2026 - Image
Islami

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Garut Besok Sabtu, 12 September 2026

Jumat, 11 September 2026 | 20.10 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 11 September 2026 Untuk Wilayah Garut dan Sekitarnya - Image
Islami

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 11 September 2026 Untuk Wilayah Garut dan Sekitarnya

Jumat, 11 September 2026 | 10.10 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Garut Besok Jumat, 11 September 2026 - Image
Islami

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Garut Besok Jumat, 11 September 2026

Kamis, 10 September 2026 | 20.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore