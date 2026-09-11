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Jumat, 11 September 2026 | 20.00 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Bandung Besok Sabtu, 12 September 2026

Ilustrasi masjid/pexels - Image

Ilustrasi masjid/pexels

JawaPos.com - Memasuki pekan kedua September, umat Islam di wilayah Bandung dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung pada Sabtu, 12 September 2026:

Imsak: 04:22 WIB

Subuh: 04:32 WIB

Terbit: 05:40 WIB

Duha: 06:12 WIB

Zuhur: 11:51 WIB

Asar: 15:08 WIB

Magrib: 17:55 WIB

Isya': 19:00 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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