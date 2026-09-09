Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Rabu, 9 September 2026 Untuk Wilayah Sumedang dan Sekitarnya

JawaPos.com - Memasuki pekan kedua September, umat Islam di wilayah Sumedang dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI Rabu, 09/09/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sumedang:

Imsak: 04:21 WIB

Subuh: 04:31 WIB

Terbit: 05:43 WIB

Duha: 06:10 WIB

Zuhur: 11:50 WIB

Asar: 15:06 WIB