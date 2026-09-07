Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Majalengka Besok Selasa, 8 September 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Memasuki pekan kedua September, umat Islam di wilayah Majalengka dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI Selasa, 08/09/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka:
Imsak: 04:20 WIB
Subuh: 04:30 WIB
Terbit: 05:42 WIB
Duha: 06:09 WIB
Zuhur: 11:49 WIB
Asar: 15:05 WIB
Magrib: 17:49 WIB
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Jawa Pos
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