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Rabu, 2 September 2026 | 04.25 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Sukabumi Besok Rabu, 2 September 2026

Ilustrasi masjid. (pexels) - Image

Ilustrasi masjid. (pexels)

JawaPos.com - Memasuki hari kedua bulan September, umat Islam di wilayah Sukabumi dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sukabumi pada Rabu, 2 September 2026:

Imsak: 04:29 WIB

Subuh: 04:39 WIB

Terbit: 05:51 WIB

Duha: 06:18 WIB

Zuhur: 11:57 WIB

Asar: 15:15 WIB

Magrib: 17:56 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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