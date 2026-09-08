Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Sumedang Besok Rabu, 9 September 2026

Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Memasuki pekan kedua September, umat Islam di wilayah Sumedang dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI Rabu, 09/09/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sumedang:
Imsak: 04:21 WIB
Subuh: 04:31 WIB
Terbit: 05:43 WIB
Duha: 06:10 WIB
Zuhur: 11:50 WIB
Asar: 15:06 WIB
Magrib: 17:50 WIB
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Jawa Pos
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