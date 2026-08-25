Makna Maulid Nabi dan Teladan Rasulullah yang Relevan di Era Modern

JawaPos.com - Memaknai Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekadar mengenang hari kelahiran Rasulullah, tetapi juga menjadi momentum bagi umat Islam untuk kembali meneladani akhlak, perjuangan, serta ajaran yang beliau wariskan. Peringatan Maulid Nabi menjadi salah satu tradisi keagamaan yang hidup di tengah masyarakat Muslim, termasuk di Indonesia.

Maulid Nabi Muhammad SAW umumnya diperingati pada bulan Rabiul Awal. Di Indonesia, peringatannya kerap diisi dengan pembacaan shalawat, pengajian, pembacaan sirah atau sejarah kehidupan Rasulullah, hingga berbagai kegiatan sosial. Setiap daerah bahkan memiliki tradisi dan bentuk perayaan yang berbeda.

Apa Makna Maulid Nabi Muhammad SAW? Secara sederhana, Maulid Nabi dapat dimaknai sebagai momentum untuk menguatkan ikatan kita pada sosok Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT sekaligus teladan bagi umat manusia.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Artinya: "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." (QS Al-Ahzab: 21).

Ayat tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam memahami keteladanan Rasulullah. Karena itu, Maulid Nabi seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dilanjutkan dengan upaya menerapkan nilai-nilai yang dicontohkan Nabi dalam kehidupan sehari-hari.

Meneladani Akhlak Rasulullah Salah satu pesan terpenting dari peringatan Maulid Nabi adalah menghidupkan kembali akhlak Rasulullah dalam kehidupan sosial.