Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Ciamis Hari Ini Jumat, 26 Juni 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari dengan lebih baik tanpa mengabaikan kewajiban menjalankan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Ciamis pada Jumat, 26 Juni 2026:

Imsak: 04:27 WIB

Subuh: 04:37 WIB

Terbit: 05:55 WIB

Duha: 06:24 WIB

Zuhur: 11:52 WIB

Asar: 15:13 WIB