Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Kuningan Hari Ini Senin, 22 Juni 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat Muslim untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui jadwal shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban utama dalam Islam, yaitu menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan pada Senin, 22 Juni 2026:

Imsak: 04:25 WIB

Subuh: 04:35 WIB

Terbit: 05:49 WIB

Duha: 06:23 WIB

Zuhur: 11:52 WIB

Asar: 15:12 WIB