Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Garut Hari Ini Senin, 22 Juni 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi yang sangat penting bagi umat Muslim untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui jadwal shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban utama sebagai seorang Muslim.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Garut pada Senin, 22 Juni 2026:

Imsak: 04:28 WIB

Subuh: 04:38 WIB

Terbit: 05:52 WIB

Duha: 06:25 WIB

Zuhur: 11:54 WIB

Asar: 15:14 WIB