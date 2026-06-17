Bacaan Doa Awal Tahun Hijriah Lengkap Arab dan Artinya untuk Menyambut Tahun Baru Islam

Ilustrasi mengawali doa awal tahun pada bulan Hijriah (Freepik)
JawaPos.com – Doa awal tahun Hijriah merupakan salah satu amalan yang dilakukan sebagian umat Islam ketika memasuki pergantian tahun dalam kalender Islam.
Doa tersebut menjadi sarana untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri atas perjalanan selama satu tahun sebelumnya sekaligus memohon keberkahan pada tahun yang akan datang.
Dalam tradisi sebagian umat Islam, doa awal tahun Hijriah dibaca sebagai ungkapan permohonan perlindungan, ampunan, serta bimbingan agar mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik.
اَللّهُمَّ أَنْتَ اْلأَبَدِيُّ اْلقَدِيْمُ اْلاَوَّلُ وَعَلَى فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ وَجُوْدِكَ الْمُعَوَّلِ وَهٰذَا عَامٌ جَدِيْدٌ قَدْ أَقْبَلَ نَسْأَلُكَ الْعِصْمَةَ فِيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَوْلِيَاءِهِ وَجُنُوْدِهِ وَالْعَوْنَ عَلَى هٰذِهِ النَّفْسِ اْلأَمَّارَةِ بِالسُّوْءِ وَاْلإِشْتِغَالَ بِمَا يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ زُلْفٰى يَا ذَا الْجَلاَلِ وَاْلإِكْرَامِ. يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا ومولانا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّم.
Artinya: “Tuhanku, Engkau Yang Maha Abadi, Yang Terdahulu dan Yang Awal. Atas karunia-Mu yang besar dan kemurahan-Mu yang mulia, Engkau menjadi tempat bergantung dan sumber harapan. Tahun baru ini telah tiba, kami memohon perlindungan kepada-Mu di dalamnya dari godaan setan, para pengikutnya, serta bala tentaranya. Kami juga memohon pertolongan-Mu dalam mengendalikan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan serta memohon bimbingan agar segala aktivitas dapat mendekatkan diri kepada-Mu, wahai Tuhan Yang Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan, wahai Dzat Yang Maha Penyayang di antara para penyayang.”
Doa tersebut juga diakhiri dengan permohonan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.
Melalui doa awal tahun Hijriah, umat Islam diajak untuk menjadikan pergantian tahun sebagai waktu memperbaiki diri dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah SWT.
Doa ini mencerminkan harapan agar perjalanan hidup pada tahun baru dipenuhi perlindungan, keberkahan, serta kemampuan untuk menjauhi berbagai bentuk keburukan.
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