Kemenag Tetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 H Jatuh pada 27 Mei 2026

Ilustrasi Idul Adha
JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau perayaan Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026. Hal ini setelah Kemenag menggelar Sidang Isbat penetapan awal Zulhijjah yang jatuh pada Senin (16/5) besok.
"Berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal dapat terlihat disepakati bahwa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin, 18 Mei 2026 Masehi," kata Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam konferensi pers di Kantor Kemenag RI, Jakarta, Minggu (17/5).
"Hari Raya Idul Adha, 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026 Masehi," sambungnya.
Baca Juga:Ramalan Kesehatan Zodiak Besok Senin 18 Mei 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces
Ia menjelaskan, penetapan awal Zulhijjah itu dilakukan melalui pemantauan hilal yang tersebar pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh K.H. Su’udil Azka dan Sarkasi di Kabupaten Lamongan, dan telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama Lamongan.
"Ketinggian hilal di atas ufuk berkisar 3° 17' 33" sampai dengan 6° 56' 58". Sudut elongasi antara 8° 54' 49" sampai 10° 37' 7"," ungkapnya.
Lebih lanjut, Nasaruddin berharap keputusan tersebut dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijah, termasuk puasa sunah Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
"Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti," pungkasnya.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!