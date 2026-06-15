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Abdul Rahman
Selasa, 16 Juni 2026 | 01.44 WIB

Doa Akhir Tahun Hijriah Versi Pendek dan Panjang Lengkap Arab, Latin, dan Artinya

Pawai menyambut Tahun Baru Islam. - Image

Pawai menyambut Tahun Baru Islam.

JawaPos.com - Pada pergantian tahun dalam kalender Islam atau Hijriah, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak doa, istighfar, dan melakukan evaluasi diri atas perjalanan hidup yang telah dilalui. 

Doa akhir tahun Hijriah menjadi salah satu amalan yang paling banyak dibaca sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah SWT atas segala kesalahan dan kekurangan selama satu tahun sebelumnya.

Membaca doa akhir tahun bukan hanya menjadi momen untuk memohon pengampunan, tapi juga sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat, perlindungan, dan kesempatan yang telah diberikan Allah SWT. 

Dengan berdoa, seorang muslim dan muslimah berharap agar segala amal baik yang dilakukan selama tahun sebelumnya diterima dan dosa-dosa yang pernah diperbuat mendapatkan ampunan Tuhan.

Dalam tradisi umat Islam, doa akhir tahun Hijriah biasanya dibaca menjelang berakhirnya bulan Dzulhijjah sebelum memasuki tahun baru Islam, yakni bulan Muharram. Namun, membaca pada malam 1 Muharram sebenarnya tidak ada larangan.

Doa ini berisi permohonan agar Allah SWT menghapus kesalahan masa lalu, menerima amal kebaikan, serta memberikan keberkahan dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru.

Berikut doa akhir tahun Hijriah versi pendek dan panjang lengkap dengan tulisan Arab, latin, dan arti bahasa Indonesia yang dapat diamalkan sebagai bentuk introspeksi dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Doa Akhir Tahun Hijriah Versi Pendek

Arab:

اللَّهُمَّ مَا عَمِلْتُ مِنْ عَمَلٍ فِي هٰذِهِ السَّنَةِ مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ وَلَمْ أَتُبْ مِنْهُ وَحَلُمْتِ فِيهَا عَلَيَّ بِفَضْلِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ عَلَى عُقُوبَتِي وَدَعَوْتَنِي إِلَى التَّوْبَةِ مِنْ بَعْدِ جَرَانَتِي عَلَى مَعْصِيَتِكَ فَإِنِّي اسْتَغْفَرْتُكَ فَاغْفِرْ لِي وَمَا عَمِلْتُ فِيهَا مِمَّا تَرْضَى وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهِ الثَّوَابَ فَأَسْتَلُكَ أَنْ تَتَقَبَّلَ مِنِّي وَلَا تَقْطَعْ رَجَائِ مِنْكَ يَا كَرِيمُ

Latin:

Editor: Abdul Rahman
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