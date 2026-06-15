Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Hijriah Lengkap dengan Arab, Latin, dan Artinya

JawaPos.com - Tahun baru Hijriah menjadi momen istimewa bagi umat Islam untuk melakukan introspeksi diri sekaligus memperbaiki kualitas ibadah.

Pergantian tahun dalam kalender Islam bukan hanya tentang perubahan waktu, tapi juga menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan hidup harus diisi dengan amalan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Menjelang akhir tahun Hijriah, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak doa dan memohon ampun atas segala kekhilafan yang telah dilakukan selama satu tahun sebelumnya.

Doa akhir tahun menjadi bentuk pengakuan seorang hamba atas keterbatasan dirinya serta harapan agar Allah SWT mengampuni dosa-dosa dan menerima amalan kebaikannya.

Sementara itu, memasuki awal tahun 1448 Hijriah, umat Islam dapat memanjatkan doa sebagai bentuk permohonan perlindungan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru.

Doa awal tahun berisi harapan agar Allah SWT memberikan kekuatan untuk menjauhi godaan, memperbaiki diri, serta menjalankan aktivitas yang semakin mendekatkan kepada-Nya.

Dalam kitab Maslakul Akhyar, terdapat doa akhir tahun dan doa awal tahun yang sering diamalkan ketika memasuki pergantian tahun Hijriah. Doa-doa tersebut berisi permohonan ampun dan harapan agar amalan diterima, serta permintaan petunjuk agar perjalanan hidup di tahun berikutnya dipenuhi kebaikan dan keberkahan.

Dengan membaca doa akhir tahun dan awal tahun Hijriah, umat Islam diharapkan dapat menjadikan pergantian tahun sebagai kesempatan untuk memperbanyak syukur, memperbaiki diri, serta menata kembali niat agar kehidupan di tahun baru lebih dekat dengan Allah SWT.

Doa akhir tahun sebaiknya dibaca sebanyak tiga kali pada waktu setelah shalat Ashar hingga sebelum azan Magrib berkumandang.