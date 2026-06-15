7 Amalan Malam 1 Muharram: Membaca Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun sampai Minum Susu, Lakukan Mulai Setelah Ashar Hari Ini

JawaPos.com - Kalau tahu baru Masehi biasa dirayakan dengan meriah, riuh terompet, dan gemerlap kembang api, tahun baru Hijriah justru disambut dengan berbagai amalan sunnah serta tradisi yang sarat dengan makna spiritual.

Dilansir JawaPos.com dari baznaskotasemarang pada Senin (15/6), 1 Muharram 1448 Hijriah jatuh pada 16 Juni 2026.

Artinya, nanti malam adalah malam pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram.

Anda dapat melakukan amalan-amalan yang dianjurkan pada malam 1 Muharram mulai setelah Ashar pada hari ini, 15 Juni 2026.

1. Membaca Doa Akhir dan Awal Tahun

Dilansir dari baznas.go.id membaca doa akhir tahun dan awal tahun adalah amalan pertama yang dianjurkan pada malam 1 Muharram.

Diyakini membaca kedua doa ini dapat mendatangkan perlindungan dan ampunan dari Allah SWT.

Lebih lanjut, doa akhir tahun dibaca setelah Ashar. Sementara doa awal tahun dibaca setelah Maghrib

2. Perbanyak Doa, Dzikir, dan Tadarus