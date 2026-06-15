Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Endah Primasari Utami
Senin, 15 Juni 2026 | 21.17 WIB

7 Amalan Malam 1 Muharram: Membaca Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun sampai Minum Susu, Lakukan Mulai Setelah Ashar Hari Ini

Ilustrasi, orang yang melakukan amalan malam 1 Muharram. Magnific/ freepik. - Image

Ilustrasi, orang yang melakukan amalan malam 1 Muharram. Magnific/ freepik.

JawaPos.com - Kalau tahu baru Masehi biasa dirayakan dengan meriah, riuh terompet, dan gemerlap kembang api, tahun baru Hijriah justru disambut dengan berbagai amalan sunnah serta tradisi yang sarat dengan makna spiritual.

Dilansir JawaPos.com dari baznaskotasemarang pada Senin (15/6), 1 Muharram 1448 Hijriah jatuh pada 16 Juni 2026.

Artinya, nanti malam adalah malam pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram.

Anda dapat melakukan amalan-amalan yang dianjurkan pada malam 1 Muharram mulai setelah Ashar pada hari ini, 15 Juni 2026.

1. Membaca Doa Akhir dan Awal Tahun

Dilansir dari baznas.go.id membaca doa akhir tahun dan awal tahun adalah amalan pertama yang dianjurkan pada malam 1 Muharram.

Diyakini membaca kedua doa ini dapat mendatangkan perlindungan dan ampunan dari Allah SWT.

Lebih lanjut, doa akhir tahun dibaca setelah Ashar. Sementara doa awal tahun dibaca setelah Maghrib

2. Perbanyak Doa, Dzikir, dan Tadarus

Melakukan ini di malam 1 Muharram adalah bentuk introspeksi diri dan mendekatkan diri sekaligus sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
6 Amalan yang Bisa Dilakukan saat Itikaf di Masjid - Image
Hijrah Ramadan

6 Amalan yang Bisa Dilakukan saat Itikaf di Masjid

Sabtu, 14 Maret 2026 | 22.41 WIB

5 Cara Memaksimalkan Amalan dan Pahala Ramadhan bagi Perempuan saat Sedang Haid - Image
Hijrah Ramadan

5 Cara Memaksimalkan Amalan dan Pahala Ramadhan bagi Perempuan saat Sedang Haid

Jumat, 13 Maret 2026 | 04.24 WIB

8 Amalan Ringan dengan Pahala Besar di Bulan Ramadhan, Bocoran Kapan Dua Waktu Paling Mustajab untuk Berdoa - Image
Hijrah Ramadan

8 Amalan Ringan dengan Pahala Besar di Bulan Ramadhan, Bocoran Kapan Dua Waktu Paling Mustajab untuk Berdoa

Jumat, 6 Maret 2026 | 21.38 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore