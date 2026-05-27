10 Tradisi Unik Perayaan Idul Adha dari Berbagai Daerah di Indonesia, dari Aceh hingga Maluku

Idul Adha dirayakan oleh umat muslim di seluruh Indonesia dengan cara yang beragam dan penuh kekhasan.

Setiap daerah memiliki tradisi unik yang telah diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya lokal.

Dari ritual adat, arak-arakan hasil bumi, hingga penghormatan terhadap hewan kurban, semuanya mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa.

Dilansir dari laman Prudential Syariah dan Traveloka pada Rabu (27/5), berikut enam tradisi unik perayaan Idul Adha dari berbagai daerah di Indonesia.

Meugang di Aceh Meugang adalah kegiatan memasak daging kurban dan menikmatinya bersama keluarga serta kerabat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan.

Seluruh lapisan masyarakat Aceh terlibat dalam kegiatan ini, termasuk pembagian daging kepada warga sekitar dan fakir miskin.

Meugang sekaligus menjadi momen mempererat hubungan kekeluargaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat Aceh.

Apitan di Semarang Apitan adalah ungkapan syukur warga Semarang atas hasil bumi yang diperoleh dari Tuhan selama setahun.

Isi acaranya berupa pembacaan doa dan arak-arakan hasil pertanian serta peternakan warga setempat.