Niat Sholat Idul Adha Lengkap dengan Arab, Latin, dan Artinya untuk Imam dan Makmum

JawaPos.com - Umat Islam di Tanah Air akan menyambut Hari Raya Idul Adha dengan penuh suka cita. Berdasarkan ketetapan pemerintah, dinyatakan bahwa Lebaran Kurban akan jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026 mendatang.

Salah satu ibadah utama yang dilaksanakan pada Hari Raya Idul Adha adalah melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah di masjid ataupun lapangan terbuka.

Dalam pelaksanaan sholat sunnah dua rakaat tersebut, umat muslim dianjurkan untuk membaca niat, baik sebagai imam maupun makmum. Membaca niat saat akan melaksanakan sholat dianjurkan untuk membimbing hati supaya lebih mudah berniat di dalam hati saat takbiratul ihram dalam pelaksanaan sholat Idul Adha.

Sholat Idul Adha dilaksanakan sebanyak dua rakaat. Pada rakaat pertama, dianjurkan membaca tujuh kali takbir setelah takbiratul ihram dan doa iftitah. Sedangkan pada rakaat kedua, membaca lima kali takbir sebelum membaca surat Al-Fatihah.

Berikut bacaan niat sholat Idul Adha lengkap dalam tulisan Arab, latin, dan artinya yang dapat dijadikan panduan.

Niat Sholat Idul Adha untuk Imam Arab:

أُصَلِّي سُنَّةَ لِعِيْدِ الْأَضْحَى رَكْعَتَيْنِ إِمَامًا للهِ تَعَالَى

Latin: