Harga Cabai Rawit di Jakarta Tembus Rp 90 Ribu, Ini Jurus Pemprov DKI Redam Inflasi Jelang Idul Adha

JawaPos.com - Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional DKI Jakarta mulai merangkak naik. Komoditas seperti cabai rawit merah dan bawang merah menjadi yang paling dikeluhkan warga karena lonjakannya yang cukup signifikan.

Pemprov DKI Jakarta langsung menyiapkan sejumlah langkah intervensi. Pemprov menegaskan bahwa lonjakan harga pangan saat ini dipicu oleh faktor cuaca ekstrem di daerah produsen serta meningkatnya permintaan pasar.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menjelaskan, kenaikan ini masih masuk dalam kategori siklus musiman menjelang hari besar keagamaan.

"Penyebab utamanya adalah kombinasi faktor cuaca dan peningkatan permintaan,” ujar Chico dikutip, Minggu (24/5).

Cuaca Buruk Hambat Pasokan Pangan ke Jakarta Menurut analisis Pemprov DKI, tingginya curah hujan di wilayah lumbung padi dan sayur menjadi biang kerok penurunan hasil panen hortikultura. Komoditas sensitif seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih sangat terdampak oleh situasi ini.

Masalah kian pelik lantaran serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang membuat kualitas panen menurun.

"Hal ini langsung berdampak pada pasokan ke Jakarta," katanya.

Di saat pasokan tersendat, permintaan masyarakat Jakarta justru sedang tinggi-tingginya demi menyambut Idul Adha, baik untuk konsumsi harian maupun persiapan lebaran kurban.

Jurus Pemprov DKI Amankan Harga Bahan Pokok Guna meredam gejolak harga bahan pokok di pasar tradisional, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta intens melakukan pemantauan berkala. Pengawasan dilakukan langsung di lapangan serta memantau aplikasi Informasi Harga Pangan Jakarta (IPJ).