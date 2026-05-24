Harga Cabai Rawit di Jakarta Tembus Rp 90 Ribu, Ini Jurus Pemprov DKI Redam Inflasi Jelang Idul Adha

Harga cabai rawit dan bawang di Jakarta naik jelang Idul Adha. Pemprov DKI siapkan intervensi dan pasar murah untuk redam lonjakan harga pangan.
JawaPos.com - Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional DKI Jakarta mulai merangkak naik. Komoditas seperti cabai rawit merah dan bawang merah menjadi yang paling dikeluhkan warga karena lonjakannya yang cukup signifikan.
Pemprov DKI Jakarta langsung menyiapkan sejumlah langkah intervensi. Pemprov menegaskan bahwa lonjakan harga pangan saat ini dipicu oleh faktor cuaca ekstrem di daerah produsen serta meningkatnya permintaan pasar.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menjelaskan, kenaikan ini masih masuk dalam kategori siklus musiman menjelang hari besar keagamaan.
"Penyebab utamanya adalah kombinasi faktor cuaca dan peningkatan permintaan,” ujar Chico dikutip, Minggu (24/5).
Menurut analisis Pemprov DKI, tingginya curah hujan di wilayah lumbung padi dan sayur menjadi biang kerok penurunan hasil panen hortikultura. Komoditas sensitif seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih sangat terdampak oleh situasi ini.
Masalah kian pelik lantaran serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang membuat kualitas panen menurun.
"Hal ini langsung berdampak pada pasokan ke Jakarta," katanya.
Di saat pasokan tersendat, permintaan masyarakat Jakarta justru sedang tinggi-tingginya demi menyambut Idul Adha, baik untuk konsumsi harian maupun persiapan lebaran kurban.
Guna meredam gejolak harga bahan pokok di pasar tradisional, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta intens melakukan pemantauan berkala. Pengawasan dilakukan langsung di lapangan serta memantau aplikasi Informasi Harga Pangan Jakarta (IPJ).
Langkah strategis lainnya adalah memperkuat sinergi dengan produsen, distributor, BUMD pangan seperti Perumda Dharma Jaya, hingga pemerintah pusat.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK