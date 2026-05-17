Muhammad Ridwan
Minggu, 17 Mei 2026 | 21.17 WIB

Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Zulhijah 1447 H Hari Ini

ILUSTRASI: Petugas mengamati posisi hilal menggunakan teropong saat Rukyatul Hilal di Masjid Al-Musyariin, Kompleks Pondok Pesantren Hidayah Basmol, Jakarta, Kamis (19/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

ILUSTRASI: Petugas mengamati posisi hilal menggunakan teropong saat Rukyatul Hilal di Masjid Al-Musyariin, Kompleks Pondok Pesantren Hidayah Basmol, Jakarta, Kamis (19/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) dijadwalkan menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu (17/5).

Agenda itu bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1447 H dan akan menjadi dasar penentuan Hari Raya Idul Adha.

Pelaksanaan sidang isbat berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Kegiatan dibagi ke dalam tiga sesi utama.

Pertama, seminar mengenai posisi hilal awal Zulhijjah 1447 H yang dimulai pukul 16.30 WIB dan terbuka untuk umum. Selanjutnya, sidang isbat digelar pukul 18.00 WIB atau setelah salat Magrib secara tertutup.

Hasil penetapan awal Zulhijjah kemudian akan diumumkan melalui konferensi pers pada pukul 19.00 WIB.

Persiapan sidang isbat sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Pemantapan dan Persiapan Rukyatul hilal yang digelar secara daring pada 5 Mei 2026. Rapat tersebut melibatkan jajaran Bidang Urusan Agama Islam dan Bimas Islam Kanwil Kemenag dari seluruh Indonesia.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar pelaksanaan rukyatul hilal berjalan optimal, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara syariat maupun administratif.

“Pelaksanaan rukyatul hilal bukan hanya agenda rutin tahunan, tetapi bagian dari pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan BMKG, Pengadilan Agama, ormas Islam, dan seluruh pihak terkait perlu terus diperkuat,” kata Arsad, Minggu (17/5).

Ia menjelaskan, pemantauan hilal awal Zulhijjah tahun ini dilakukan di 88 titik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Seluruh lokasi pemantauan diharapkan mampu mendukung proses sidang isbat yang akan dilaksanakan pada 17 Mei 2026.

Editor: Ilham Safutra
