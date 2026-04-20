Simak jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Makassar Besok Selasa, 21 April 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu sesuai dengan ketentuan syariat.

Waktu shalat ditentukan melalui perhitungan astronomi yang akurat, sehingga penting untuk selalu merujuk pada sumber resmi seperti Kementerian Agama Republik Indonesia.

Bagi masyarakat Makassar dan sekitarnya, jadwal shalat Selasa, 21 April 2026 ini dapat dijadikan panduan dalam menunaikan ibadah wajib maupun sunnah.

Informasi waktu shalat berikut dilansir dari laman resmi Bimas Islam Kemenag RI.

Imsak : 04:37 WITA

: 04:37 WITA Subuh : 04:47 WITA

: 04:47 WITA Terbit : 05:59 WITA

: 05:59 WITA Dhuha : 06:27 WITA

: 06:27 WITA Zuhur : 12:05 WITA

: 12:05 WITA Asar : 15:23 WITA

: 15:23 WITA Magrib : 18:05 WITA

: 18:05 WITA Isya: 19:14 WITA Dengan mengetahui jadwal ini, diharapkan umat Muslim dapat lebih disiplin dalam menjaga waktu shalat di tengah aktivitas sehari-hari. Melaksanakan shalat tepat waktu merupakan salah satu amalan utama yang sangat dianjurkan dalam Islam.