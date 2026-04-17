Simak, Jadwal Shalat untuk Wilayah Banjarmasin Besok, Sabtu 18 April 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu sesuai dengan ketentuan syariat.
Waktu shalat ditentukan melalui perhitungan astronomi yang akurat, sehingga penting untuk selalu merujuk pada sumber resmi seperti Kementerian Agama Republik Indonesia.
Bagi masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya, jadwal shalat Sabtu, 18 April 2026 ini dapat dijadikan panduan dalam menunaikan ibadah wajib maupun sunnah.
Informasi waktu shalat berikut dilansir dari laman resmi Bimas Islam Kemenag RI yang terpercaya.
Imsak: 04:55 WITA
Subuh: 05:05 WITA
Terbit: 06:17 WITA
Dhuha: 06:45 WITA
Zuhur: 12:25 WITA
Asar: 15:42 WITA
