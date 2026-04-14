Simak, Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Salatiga Besok Rabu, 15 April 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu sesuai dengan ketentuan syariat.
Waktu shalat ditentukan berdasarkan perhitungan astronomi yang akurat, sehingga penting untuk selalu merujuk pada sumber resmi seperti Kementerian Agama Republik Indonesia.
Bagi masyarakat Salatiga dan sekitarnya, jadwal shalat Rabu, 15 April 2026 ini dapat dijadikan panduan dalam menunaikan ibadah wajib maupun sunnah.
Informasi waktu shalat berikut dilansir dari laman resmi Bimas Islam Kemenag RI yang terpercaya.
Imsak: 04:15 WIB
Subuh: 04:25 WIB
Terbit: 05:33 WIB
Dhuha: 06:04 WIB
Zuhur: 11:43 WIB
Asar: 15:00 WIB
