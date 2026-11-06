Masih Panas, Perancis Siaga Hadapi Demo Besar dan Siapkan 70 Ribu Personel Polisi

Warga ikut serta dalam demonstrasi di Marseille, Prancis. Serikat pekerja menyerukan hari protes nasional terhadap kebijakan pemerintah. (Guillaume Horcajuelo/EPA via Al Jazeera).
JawaPos.com - Perancis masih panas dengan rangkaian aksi demonstrasinya dan bersiap menghadapi gelombang demonstrasi besar setelah hingga 780 ribu orang diperkirakan turun ke jalan untuk memprotes tingginya biaya hidup akhir pekan ini.
Pemerintah mengerahkan 70 ribu personel polisi dan gendarmerie untuk mengamankan aksi yang melibatkan buruh, pegawai negeri, mahasiswa hingga kelompok rompi kuning (Yellow Vests).
Aksi tersebut dipicu tuntutan kenaikan upah dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah tekanan biaya hidup. Demonstrasi diperkirakan berlangsung di berbagai wilayah Perancis, dengan konsentrasi massa terbesar berada di luar Paris.
Kelompok gabungan serikat pekerja memperkirakan jumlah demonstran di luar Paris mencapai 500 ribu hingga 700 ribu orang. Sementara itu, sekitar 40 ribu hingga 80 ribu orang diperkirakan mengikuti aksi di ibu kota.
Penyiar televisi Prancis BFMTV melaporkan gelombang protes ini juga akan melibatkan pekerja, pensiunan, serta pelajar sekolah menengah dan mahasiswa. Gerakan demonstrasi mahasiswa sendiri telah berlangsung sejak pertengahan September.
Besarnya jumlah massa membuat pemerintah meningkatkan pengamanan di sejumlah titik. Menteri Dalam Negeri Perancis Laurent Nunez mengatakan, pola pengamanan akan menggunakan pendekatan yang sama seperti ketika menghadapi demonstrasi pada 31 Oktober."Persiapan keamanan akan benar-benar sama," kata Nunez.
Sebanyak 70 ribu polisi dan gendarmerie disiapkan untuk mengawal jalannya demonstrasi. Aparat juga akan didukung 26 kendaraan lapis baja, sekitar 15 kendaraan meriam air, helikopter, serta drone. Sejumlah unit kepolisian khusus, termasuk BRI, RAID, dan GIGN, turut dikerahkan untuk mengantisipasi potensi kerusuhan.
Nunez mengatakan pengerahan personel dan peralatan tersebut bertujuan memastikan demonstran dapat menggunakan jalur yang aman. Pemerintah juga berupaya menghindari titik-titik sensitif, terutama kawasan pusat kota.
Pengamanan demonstrasi di Paris turut diwarnai perselisihan mengenai jalur pawai yang akan digunakan peserta aksi. Penyelenggara demonstrasi sebelumnya mengusulkan rute dari Place de la Bastille menuju Place de la Concorde, kawasan yang berada tidak jauh dari gedung Majelis Nasional Perancis.
Namun, kepolisian melarang penggunaan jalur tersebut dengan alasan meningkatnya ketegangan sosial dan kerusuhan yang terjadi di ibu kota pada 17 Oktober. Sebagai gantinya, kepolisian mengusulkan rute dari Place de la Republique menuju Place de la Nation.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022