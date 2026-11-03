Demonstrasi Meluas di Perancis, Pelajar Blokir Puluhan Sekolah Menjelang Aksi Mogok Nasional

JawaPos.com - Gelombang demonstrasi di Perancis semakin meluas. Puluhan sekolah menengah atas (SMA) di berbagai kota diblokir pelajar pada Selasa (3/11) sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah di sektor pendidikan. Aksi tersebut sekaligus menjadi upaya mempertahankan tekanan terhadap pemerintah menjelang rencana mogok nasional yang digelar serikat pekerja pada Kamis mendatang.

Para pelajar menuntut pemerintah segera memperbaiki kondisi sekolah yang rusak, mengurangi jumlah siswa dalam setiap kelas, serta menambah kapasitas penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Mereka menilai persoalan tersebut belum mendapat penanganan memadai meskipun pemerintah telah mengumumkan sejumlah rencana reformasi pendidikan.

Mengutip LeMonde, otoritas Perancis mencatat sedikitnya 48 dari sekitar 3.700 SMA di negara itu mengalami pemblokiran. Aksi berlangsung di sejumlah kota besar, termasuk Paris, Rennes, Toulouse, dan Lyon.

Namun, angka tersebut dibantah oleh Union Syndicale Lycéenne (USL), salah satu organisasi pelajar di Perancis. Mereka mengklaim jumlah sekolah yang terdampak pemblokiran mencapai 500 institusi.

USL juga mengecam pendekatan aparat keamanan dalam menangani demonstrasi. Organisasi tersebut menuding polisi menggunakan tindakan berlebihan terhadap pelajar yang terlibat dalam aksi.

"Anak-anak muda dipaksa merapat ke dinding dan unit polisi antihuru-hara dikerahkan di luar sekolah," demikian kecaman serikat pelajar tersebut.

Seorang perwakilan serikat pelajar kepada AFP menyebut pengerahan aparat diduga bertujuan meredam gelombang demonstrasi sebelum aksi yang lebih besar berlangsung.

"Kesan kami adalah bahwa tujuannya untuk menekan gerakan ini dan mencegah mobilisasi pada Kamis," ujar perwakilan tersebut.

Pelajar Perancis Siapkan Aksi Blokade Lebih Besar