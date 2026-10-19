Demonstrasi di Prancis Berubah Jadi Kericuhan, Toko Fashion Mewah hingga Supermarket Dijarah

JawaPos.com - Demonstrasi di Perancis berubah menjadi kerusuhan pada Sabtu hingga Minggu waktu setempat. Sejumlah toko fashion mewah, gerai elektronik, apotek, dan supermarket di Paris serta berbagai kota lain dijarah.

Menurut laporan Agence France-Presse (AFP), dilansir via Business Insider, penjarahan di Paris antara lain terjadi di sekitar Place de la République. Sejumlah anak muda dilaporkan merusak etalase toko untuk mengambil barang-barang di dalamnya.

Salah satu gerai yang menjadi sasaran adalah toko operator telekomunikasi SFR. Toko yang menjual barang mewah dan pakaian juga ikut dijarah.

Aksi serupa menyasar jaringan supermarket, termasuk Franprix, Monoprix, Picard, dan Carrefour City. Di arondisemen ke-11 Paris, sejumlah orang terlihat meninggalkan gerai Franprix dengan membawa kantong berisi jus, minuman beralkohol, dan kue.

Penjarahan tersebut memperlihatkan bagaimana demonstrasi yang dipicu persoalan ekonomi berkembang menjadi aksi perusakan dan pengambilan barang secara ilegal. Dampaknya tidak hanya dirasakan pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga pemilik usaha, pekerja, serta warga yang bergantung pada layanan pertokoan.

Pemilik Toko Mengaku Bisnisnya Hancur

Kerusuhan membuat sejumlah pemilik usaha berusaha melindungi toko mereka dari amukan massa. Cedric, seorang pemilik toko di dekat Place de la République, mengaku terpaksa membarikade diri di dalam tempat usahanya untuk mengamankan barang dagangan.

Dalam wawancara dengan jaringan radio Prancis RTL, ia menggambarkan situasi yang dihadapinya sebagai pengalaman yang sangat mencekam.

"Mereka menghancurkan segala sesuatu di sekitar kami," kata Cedric.