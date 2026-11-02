Gelombang Demonstrasi di Prancis Masiih Berlanjut, 64 Orang Terluka di Akhir Pekan Lalu

JawaPos.com - Sedikitnya 64 orang demonstran terluka selama demonstrasi yang menentang kenaikan biaya hidup di Prancis pada Sabtu (31/10). Demikian laporan surat kabar Le Figaro mengutip data layanan darurat pada Minggu (1/11).

Sebagaimana dikabarkan Antara pada Senin (2/11), sebanyak 60 orang di antaranya mengalami luka ringan dan empat lainnya dalam kondisi serius. Ratusan ribu orang menggelar aksi protes di berbagai wilayah di Prancis selama tiga akhir pekan atau tiap Sabtu secara berturut-turut.

Aksi protes di Prancis itu pecah sejak pertengahan September lalu. Ketika itu para siswa sekolah menengah atas (SMA) dan mahasiswa turun ke jalan-jalan di pinggiran kota Paris untuk menuntut perbaikan sistem pendidikan dan kondisi sekolah.

Para siswa yang protes itu kemudian bergabung dengan kelompok masyarakat yang kecewa dengan kenaikan harga di negara tersebut. Akibatnya, aksi-aksi protes itu meluas ke wilayah-wilayah lain di seluruh negeri.